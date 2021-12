Impasse pode adiar instalação de fábrica em Camaçari

O impasse entre a Petrobras e a Braskem envolvendo o fornecimento de nafta - principal matéria-prima para a produção de resinas termoplásticas - pode adiar e até mesmo inviabilizar a implantação de uma fábrica de resina ABS no Polo Industrial de Camaçari.



O projeto do grupo baiano em parceria com a empresa alemã Styrolution foi anunciado em outubro do ano passado e prevê um investimento que pode chegar a US$ 200 milhões (R$ 460 milhões).



"Este projeto está em fase de estudo e sua viabilidade depende da segurança de abastecimento de matéria-prima", disse o presidente da Braskem, Carlos Fadigas.



Projeto



Em março deste ano, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a criação da joint-venture entre Braskem e Styrolution. Se sair mesmo do papel, o empreendimento será o único do tipo na América Latina, com capacidade de produção de 100 mil toneladas por ano de ABS (copolímero de acrilonitrila butadieno estireno) - material com demanda crescente nos setores automotivo e na indústria de eletrodoméstico. "Vamos nos concentrar primeiro em buscar uma solução para este contrato (o da Petrobras) que vence em semanas para termos tranquilidade e daí avançarmos em novos projetos", afirmou Fadigas, para completar: "Vale lembrar que este projeto da unidade de ABS está dentro da estratégia da Braskem de fortalecimento da indústria de transformação plástica do Brasil".



Resultados financeiros



Carlos Fadigas anunciou ainda os resultados financeiros da Braskem no segundo trimestre deste ano. A maior companhia petroquímica das Américas encerrou o período com um lucro R$ 124 milhões - uma queda de 69% em relação ao primeiro trimestre do ano. Já as vendas domésticas atingiram 879 mil toneladas - 7% a menos em comparação com igual periodo do ano passado.



De acordo com o executivo, os resultados do segundo trimestre foram impactados pelo "desaquecimento da economia brasileira e pela Copa do Mundo". Para o terceiro trimestre, a companhia espera uma demanda mais forte. "Esperamos um terceiro trimestre bom", afirmou Carlos Fadigas.



Petróleo



A produção de petróleo no Brasil em junho atingiu recorde de 2,246 milhões de barris por dia (bpd), superando a melhor marca da história, de 2,231 milhões de barris por dia, registrada em janeiro de 2012, informou ontem a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Houve aumento de 2,6% na produção de petróleo do Brasil em relação a maio de 2014 e de 6,9% na comparação com junho de 2013, disse a ANP em nota. A produção de petróleo do Brasil tem crescido na esteira da maior extração na região do pré-sal, que aumentou 6,2% em relação ao mês anterior, totalizando 583,2 mil barris de óleo equivalente por dia.



A produção total brasileira em junho somou 2,79 milhões de barris/dia (em óleo equivalente, que inclui o gás). Em torno de 90,4% da produção de petróleo e gás natural foram provenientes de campos operados pela Petrobras, disse a ANP.



*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Braskem

