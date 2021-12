Impasse entre Caixa e Coelba altera rotina para pagar contas

O impasse nas negociações entre duas empresas gigantes, a Caixa Econômica Federal e a Coelba, afetou diretamente a rotina da faxineira Vera Lúcia Ramos, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Desde o início do mês, quando as lotéricas deixaram de receber o pagamento das contas de energia em toda a Bahia, D. Vera precisa se dividir com o marido, o aposentado José Raimundo, para conseguir pagar as faturas dela e dos clientes, quando estes viajam e deixam as contas para ela pagar até voltarem.

“A gente agora tem de pegar ônibus para ir até um banco lá no Comércio, pois a lotérica que fica no nosso bairro, onde não tem muito banco, deixou de receber as contas, e nem sempre, por conta dos serviços, eu posso ir como eu fazia quando tinha a opção aqui perto na rua”, lamenta a faxineira, que também passa roupas para clientes na casa dela.

O caso de Vera Lúcia é apenas um exemplo dos transtornos causados aos cidadãos baianos com o cancelamento do contrato. Segundo a Coelba, o motivo foi o reajuste de 54% aplicado pela Caixa no valor da tarifa por fatura arrecadada nas lotéricas.

Sem caixas

Questionada pela reportagem de A TARDE, a Caixa Econômica Federal apenas informou que “a Coelba encerrou a arrecadação do convênio para pagamento nas casas lotéricas e guichê dos caixas”. Ou seja, no banco, o pagamento também não pode ser feito na “boca do caixa”. No caso da Caixa, a quitação da fatura só pode ser efetuada “no internet banking e autoatendimento das agências”, como informou a assessoria do banco.

Outras instituições bancárias também não aceitam o pagamento nos guichês de caixa, a exemplo do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander – complicando ainda mais a vida dos baianos, que, depois de apertar o orçamento para encaixar o aumento de 17,22% na conta de luz, agora ainda têm que se desdobrar para pagar a fatura. “Tudo só sobra para o povo no final”, critica Vera Lúcia.

O aumento da taxa pela arrecadação cobrada pela Caixa também inviabilizou o pagamento das contas de energia nas casas lotéricas em outros estados, como Pernambuco (Celpe) e Paraná (Copel), sendo que neste último foi preciso até a intervenção da governadora Cida Borghetti (PP) para que o banco estatal e a concessionária local de energia chegassem a um acordo, retomando o pagamento nas lotéricas em meados de abril.

Na Bahia, a Coelba parece que não está muito disposta a ceder ao aumento do banco gestor das lotéricas. “Desde novembro de 2017, estamos tentando negociar, mas não obtivemos êxito”, diz nota divulgada pela companhia.

Opções

De acordo com a Coelba, é possível pagar a conta em 3.668 pontos físicos em todo o estado, incluindo a rede própria de arrecadação da concessionária com 730 pontos, além do pagamento em correspondentes bancários, como farmácias, mercadinhos e papelarias, além de bancos postais. Há ainda opção para pagamento online, no site, aplicativo ou débito automático.

adblock ativo