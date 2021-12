Imóvel usado é maior e custa até 30% menos

A compra de um imóvel depende de vários fatores: o dinheiro disponível, perfil do investidor - se com filho ou sem, casado, solteiro -, número de quartos, tamanho, localização. Tem gente que prefere os mais modernos, porém compactos e dotados de infraestrutura de lazer, serviço. Outros que não trocam por nada os antigos (usados), com o argumento de que são bem mais amplos, já estão "estabelecidos" - em área central -, custam menos e o poder de barganha é maior.

De acordo com o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-BA), Kelsor Fernandes, a depender de aspectos como posição da torre em relação ao sol, qualidade do acabamento e tempo da construção, um apartamento usado, vizinho a outro de mesmo tamanho, porém recém-entregue, chega a sair, em média, entre 20% e 30% mais em conta.

"Normalmente, este condomínio não possui área de lazer, como piscina, quadra de tênis, academia, sauna. Enquanto os novos contam com projeto mais moderno, têm uma série de atrativos para casais com filho. Mas tem gente que não quer mais saber de prédio com elevador, por exemplo, para poder pagar um condomínio mais barato", diz Fernandes.

A simples opção pela compra de uma casa que foi habitada por outras famílias, porém, não significa dizer que se está fazendo o melhor negócio. Segundo a arquiteta Ana Paula Magalhães, quem busca um imóvel usado tem de saber que terá pela frente grandes desafios - entre eles o custo de uma possível reforma.

"O custo da reforma deve ser avaliado levando em consideração o benefício que a mesma trará à qualidade de vida do proprietário e como melhoria ao patrimônio. Antes de fechar a compra, sugiro que se consulte um arquiteto experiente em arquitetura de interiores, para se ter uma noção das reais possibilidades e das limitações do imóvel. Deve-se ter em mente também o tempo que se quer levar no imóvel, pois esse custo pode ser diluído com o bom uso", afirma.



Perfil do comprador

Especialista na venda de avulsos (imóveis usados) de alto padrão, o corretor Crisnilson Lacerda explica que para dicas mais acertadas para aquisição de imóveis novos ou usados precisa conhecer o estilo de vida do cliente. Segundo ele, empreendimentos novos são mais indicados para casais com filhos pequenos. Enquanto imóveis usados são mais indicados para compradores que buscam mais espaço interno, localização central e preço.

A certeza de se saber exatamente como é a unidade e o seu ambiente interno e externo somente é possível para imóveis usados. Poder verificar a privacidade em relação aos vizinhos - posição de janela, varanda e quarto.

"Saber, de fato, como é a iluminação do imóvel, a ventilação, o que se vê de dentro para fora e suas dimensões é uma grande vantagem dos imóveis usados - essa é uma das maiores desvantagens dos imóveis comprados na planta. Eu prefiro sempre indicar aos meus clientes imóveis usados, porque o lugar já está estabelecido, você sabe o padrão do prédio e o seu funcionamento, tudo já está em funcionamento" conta Lacerda.

Ainda segundo ele, a maioria dos próprios clientes prefere a compra de usados porque não quer se arriscar a comprar um imóvel na planta e ter surpresas desagradáveis na hora da entrega.

"Por isso, sugiro sempre o imóvel usado. Os preços dos mesmos já sofreram depreciação e são sempre menores do que os de imóveis novos. A compra geralmente é feita diretamente entre pessoas físicas, não com empresas especializadas (construtoras) e, sendo assim, o comprador pode encontrar boas oportunidades (poder de barganha)", afirma Crisnilson.

Convicta de que espaço em casa é melhor do que área de lazer e playground, nem mesmo quando tinha criança pequena em casa - isso há cerca de 20 anos -, a artista plástica Nádia Taquary abriu mão de morar em apartamento usado (e grande).

Ao lado do marido, Nádia hoje vive em um imóvel de 560 m² - incluindo a cobertura, onde funciona o seu ateliê -, no Corredor da Vitória. O edifício tem cerca de 48 anos e, segundo ela, foi morada de muito cacauicultor. "Optamos por ter um quarto para a TV, outro para brinquedos, obras de arte, acervo. Hoje a cultura é mais de descer para o play. A gente gosta de receber os amigos em casa".

