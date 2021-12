Imóveis no entorno do antigo Aeroclube vão valorizar 15%

De concreto, por enquanto, só há o anúncio, mas não demora para a construção de um novo shopping no lugar do antigo Aeroclube Plaza Show, na Boca do Rio, valorizar os imóveis localizados no entorno "em 15% ou mais", afirmam especialistas.

Antes mesmo da inauguração do Shopping Bosque - como será chamado o novo equipamento, com previsão de ficar pronto no segundo semestre de 2016 -, investimentos imobiliários não param de ser feitos na região.

Entre o Jardim de Alah, Armação e Corsário, a reportagem de A TARDE pôde constatar que há pelo menos 15 residenciais em construção.

Além disso, há rumores - por parte de comerciantes locais - de que a Odebrecht investiria na construção de um grande empreendimento na Boca do Rio, em frente ao shopping. A empresa, porém, não confirma a informação.

Lançado pela Tecnisa há cerca de dois meses, o Verano é um dos novos projetos da região. Localizado na entrada da avenida Jorge Amado, a menos de um quilômetro de onde será construído o shopping, o condomínio-clube terá área de 13,8 mil m², três torres, apartamentos de dois (75 m²) e três quatros (91 m²) e unidades por a partir de R$ 430 mil.

Melhorias na orla

Para o presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Luciano Muricy, melhorias feitas pela prefeitura na orla da região também deverão contribuir, até dezembro, com uma alta de preços entre os empreendimentos imobiliários de bairros como o Jardim de Alah, Armação e Corsário.

"A demolição já é um indicativo, e eu espero que, com o início da construção, comece essa valorização. O Jardim Armação tem um valor médio do metro quadrado entre 10% e 15% menor se comparado com a Pituba. Acredito que eles agora se equiparem", afirma Muricy.

De acordo com o diretor de negócios da incorporadora e construtora Tecnisa, Enzo Riccetti Biagio, "visualmente falando", porém, toda aquela região da orla - "do Jardim de Alah ao Corsário, já possui aspecto muito melhor". Biagio se refere às melhorias implementadas na orla da região.

Para o sócio-diretor da Novoendereço Imóveis, Manoel Teixeira, a valorização da área é uma questão de tempo, "e quem quiser comprar com preço antigo terá de fazer logo".

Ainda segundo Teixeira, além de uma relativa boa oferta de terrenos no local, investimentos também deverão ser feitos com compra de "pequenas moradias", em especial na Boca do Rio, acredita Teixeira.

"Aquele entorno todo vai melhorar, com infraestrutura de serviços, intervenções viárias. Brasileiro gosta de morar perto de farmácia, padaria. Ir andando para a praia, o shopping. Por isso Barra, Graça e Chame-Chame são bairros mais caros".

Responsável por dois empreendimentos que, pelo porte das edificações - o Salvador Suítes e o Bahia Suítes Residence -, deram nova cara ao Jardim de Alah, o diretor da Leão Engenharia, Ivan Leão, a construção do shopping será responsável pela revitalização da área.

"Assim como aconteceu com o Salvador Shopping e o Iguatemi, que impulsionaram a avenida Tancredo Neves e a Antônio Carlos Magalhães", afirma ele.

Para o administrador do restaurante Boi Preto, João Carlos Machado, o Aeroclube, como estava, era "ruim para a imagem de toda a região, já caracterizada muito por construções de baixo poder aquisitivo". "A gente esperava há muito tempo por uma solução para o lugar", conta ele.

Avaliação parecida faz o gerente do restaurante Yemanjá, no Jardim Armação, Thomas Vieira. Segundo ele, "a área toda estava muito prejudicada". "O reflexo de um novo shopping com certeza vai ser positivo", avalia Vieira.

