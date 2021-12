Imóveis na região da Arena Fonte Nova valorizam em média 20%

Investir em imóveis próximos à Arena Fonte Nova é expectativa de bom negócio, devido ao evento da Copa do Mundo de 2014, já que Salvador é uma das cidades-sede do evento. Desde que as obras de construção do estádio começaram, os residenciais, que ficam localizados no seu entorno, sofreram valorização média de 20%.

De acordo com dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), essa ocorrência é certa, apesar de não existir um percentual estabelecido para o preço dos imóveis em localidades como Nazaré e Brotas.

"O histórico geral do mercado imobiliário de Salvador tem registrado uma curva de valorização média de 20% da data de lançamento até a entrega de cada empreendimento. Por exemplo, no que diz respeito ao residencial Varandas da Fonte Nova, localizado nos Galés, em Brotas, já experimentamos uma sobrevalorização de 10% nos primeiros seis meses desde o seu lançamento. Esse empreendimento tem um preço médio de R$ 4.200 mil o m²", conta o diretor de marketing da Ademi-BA, Cláudio D'Ávila.

Apesar dos altos prédios que existem nos bairros que circundam a Arena Fonte Nova, o local continua em um processo acelerado de verticalização. De acordo com D'Ávila, estudos recentes sobre evolução sustentável da malha urbana apontam o crescimento vertical como uma das soluções para o aumento da densidade demográfica das cidades, pois a ocupação do solo e a consequente impermeabilização do mesmo é menor com a solução vertical.

"No caso do entorno da Arena, por ser uma região bastante adensada e sem terrenos vazios, a verticalização será um processo semelhante ao ocorrido com o bairro de Moema em São Paulo. Ou seja, a tendência é a demolição das casas antigas para a construção de novas moradias verticais, com construções cada vez mais altas", observa.

Para o assessor jurídico Maurício Lunna, a realidade apontada por D'Ávila já é perceptível no bairro de Brotas. Ele conta que morou no local quando ainda criança e na época haviam muitas casas, inclusive a que Maurício viveu com a família, mas que hoje, quando retorna ao bairro para fixar moradia, percebe que os prédios altos prevalecem no local.

"Na rua em que morávamos só tinha casas ou prédios baixos, hoje são muitos edifícios altos e pouquíssimas casas. Resolvi voltar a morar no bairro por causa da localização e por gostar muito do lugar em que passei a infância. Ainda mais agora com a construção da Arena Fonte Nova, que contribui para a valorização dos imóveis por aqui, por isso também acredito ser esta a hora de investir, e que o retorno do negócio será muito bom", avalia Maurício.

Expansão imobiliária - O perfil investidor do assessor jurídico é o mesmo do de quem, atualmente, tem interesse em adquirir um imóvel nessas regiões. Segundo D'Ávila, com a inauguração da Arena, um novo vetor de expansão imobiliária é criado, e com isso a possibilidades de bons negócios também aumenta.

"A Arena da Fonte Nova trará mudanças para região. Por isso que hoje, metade dos compradores é de investidor e a outra metade quer morar na região. Seja como for, investir em imóveis é uma boa opção porque representa uma renda certa, estável, especialmente com a redução das taxas de juros".

