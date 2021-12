Imóveis até R$ 300 mil são mais fáceis de alugar e revender

A experiência no assunto ajuda, mas é a oportunidade de fazer bons negócios e conseguir um bom retorno financeiro que move o desejo da corretora Ceres Barbosa, 49, de investir em imóveis. Dona de dois apartamentos e uma casa, entre Salvador e Lauro de Freitas, ela tem um foco como opção de investimento: unidades econômicas (de até R$ 200 mil, R$ 300 mil).

Segundo a especialista, com este tipo de produto, além de uma maior facilidade para transações de venda, ela diz, o retorno médio, com o aluguel, chega a alcançar a marca de 10% ao mês.

"Na minha opinião, é o melhor investimento. Não só para alugar, como para comprar e depois vender. As classes populares são o que move a economia. O segredo da compra de um imóvel é a oportunidade".

Economista especializado em mercado imobiliário, José Pereira Gonçalves ilustra as "palavras" de Ceres com cálculos. Segundo ele, o retorno com o aluguel de um imóvel de R$ 100 mil, por exemplo, a depender do local, é de até 0,9%/ mês.

"Ou seja, algo entre R$ 800 e R$ 900. Descontados a alíquota de 27,5% do imposto de renda sobre o valor, restam líquidos R$ 580. Na poupança, o mesmo valor (R$ 100 mil) renderia hoje cerca de R$ 500", explica ele.

Para o sócio-diretor da Brasil Brokers Brito & Amoedo, Claudio Cunha, independentemente do foco de atuação do investidor, no entanto, "o mercado está em um momento oportuno em todos os segmentos e bairros".

Ainda de acordo com ele, o momento para novos investimentos é favorável, também, pelo fato de a grande maioria dos imóveis disponíveis ter sido lançada há cerca de dois anos, "período em que os preços permaneceram praticamente estáveis, sem grandes alterações".

Segurança e valorização - "Este é um momento de baixa no mercado financeiro, quando a Bovespa registra quedas consecutivas nos índices. Neste contexto, o investimento em imóveis oferece segurança financeira e de valorização, já que os próximos lançamentos devem chegar ao mercado com valores superiores aos que vêm sendo praticados. E estes benefícios valem para todos os perfis de empreendimentos, desde os mais populares, até os de luxo".

Professora universitária, Ana Paula Conceição, 40, não "perdeu" a oportunidade de investir (duas vezes) no Costa Azul, seu bairro preferido na capital baiana. A primeira aquisição foi a sua "chance dos sonhos" de morar no bairro. A segunda foi uma "oportunidade de fazer um bom investimento".

Ambos os imóveis de Paula possuem três cômodos, infraestrutura completa de lazer e estão avaliados em cerca de R$ 350 mil, cada. Com o aluguel de um dos apartamentos, ela diz ter receita de R$ 1.200 por mês, "mas já podia estar em R$ 1.500, a média do local". A outra unidade ela pôs à venda. "A gente sempre tem o sonho de investir em imóveis, pois acredito que esse é um sonho concreto".

De acordo com dados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), em 2012, foram comercializados 3.988 imóveis residenciais na Região Metropolitana da Salvador (RMS), quase 33% (1.326) deles localizados na Pituba, Jardim Armação e Patamares.

O destaque ficou com a região do Loteamento Aquarius (no bairro da Pituba), com 270 vendas. Para o diretor de expansão de mercado da Ademi, Marcos Vieira Lima, esses números "devem servir como parâmetro para quem pensa em fazer um investimento já nos próximos meses". "O bairro do Jardim Armação tem hoje uma dos maiores potenciais de valorização da cidade", dá a dica.

adblock ativo