Imbassahy diz que governo Doria prepara projeto de retomada da economia “São Paulo 2021-2022“

Ex-ministro do governo Michel Temer, o ex-deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB) está à frente do Escritório do Governo de São Paulo, em Brasília. De acordo com ele, a gestão do governador João Doria (PSDB) tem se preparado para a retomada da economia no pós-pandemia. O tucano tem auxiliado o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meireles, a viabilizar o projeto São Paulo 2021-2022, de retomada da economia local, criando novas oportunidades e atraindo recursos de investidores nacionais e internacionais.

“Quando se fala no desenvolvimento do Brasil, se fala na pujança de São Paulo”, enfatizou Imbassahy, sem desmerecer os outros estados. “Mas São Paulo representa um terço da economia do Brasil e o centro das decisões negociais do país”.

Assessor especial do governador João Dória (PSDB), o tucano atua também como uma espécie de conselheiro do gestor. "Meu papel de secretário do governo de São Paulo, em Brasília, é participar de tudo o que envolve a relação do estado com a capital federal. Então, eu faço aconselhamentos e encaminhamentos ao governo. Sempre tem dado bom resultado", garantiu o político baiano.

Antônio Imbassahy também se mostrou otimista com a previsão de que a vacina contra a Covid-19 esteja disponível no ano que vem. "O governo de São Paulo está envolvido em dois projetos de vacina do coronavírus: um com laboratório chinês e outro projeto com a universidade Oxford, do Reino Unido. Nós estimamos que a produção de vacinas seja de 80 a 100 milhões", acrescentou o secretário do governo de São Paulo, ao enfatizar que a média de 50 óbitos por dia, registrados na Bahia, é alta.

