Idosos começam a receber PIS/Pasep a partir de outubro

O governo federal divulgou nesta quinta-feira, 28, o calendário de pagamento do PIS / Pasep para idosos. O dinheiro será liberado a partir de 19 de outubro para quem tem a partir de 70 anos.

Quem tem menos de 70, mas já está aposentado, vai receber a partir de 17 de novembro. Para quem não faz parte desses dois últimos grupos e tiver a partir de 62 anos para mulheres ou 65 para homens, terá o dinheiro liberado a partir de 14 de dezembro.

O benefício é válido para quem trabalhou como contratado em uma empresa ou como servidor público antes de 4 de outubro de 1988 e ainda não todo o recurso. O pagamento foi divulgado pelo governo em agosto.

Atualmente, o dinheiro só é pago quando a pessoa se aposenta ou em caso de morte, invalidez ou portador de HIV, câncer e doenças graves. A expectativa é que a liberação do PIS/Pasep junto com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) injete R$ 60 bilhões na economia este ano.

