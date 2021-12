Idec orienta população sobre rotulagem de transgênicos

Está em jogo o direito do consumidor de saber se determinado produto possui transgênicos em sua composição através do rótulo. O deputado Cidinho Santos, ligado ao setor de produção agrícola no estado do Mato Grosso - portanto identificado com a bancada ruralista -, assumiu a relatoria do Projeto de Lei Complementar (PLC) 34/2015, que flexibiliza a exigência de indicar a presença de transgênicos nos rótulos. O tema é avaliado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) vem estimulando a população a enviar mensagens ao relator, pedindo a rejeição do PL. O projeto propõe que os produtores agrícolas fiquem isentos de indicar no rótulo a presença de transgênicos quando os ingredientes geneticamente modificados não ultrapassarem 1% da composição. Na prática, a medida acaba com a rotulagem obrigatório, por causa da dificuldade de se identificar os transgênicos devido ao processamento dos alimentos, segundo a nutricionista e pesquisadora do Idec Ana Paula Bortolleto. O PL também quer extinguir o conhecido símbolo gráfico que identifica a presença de transgêneros, um "T" em um triângulo amarelo.

O Idec vem mobilizando esta campanha desde 2001, quando entrou com Ação Civil Pública sobre o assunto. Desde então, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos (Abia) tem entrado com recursos contra as decisões favoráveis à rotulagem. A última decisão sobre a questão foi proferida em maio deste ano pelo o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, que garantiu a indicação da presença de transgênicos nos rótulos dos alimentos, independentemente da quantidade.

O Instituto até sugere uma mensagem padrão e divulga os contatos do relator Cidinho Santos:

"Senador, temos o direito de saber! Não ao PLC 34/2015, não ao fim da rotulagem dos transgênicos!https://bit.ly/transgenicosnao"

