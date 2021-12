Ida a supermercado cai 10,5% no 1º semestre, diz Kantar

Os consumidores estão indo às compras com menos frequência, apontou estudo da Kantar Worldpanel divulgado nesta terça-feira, 16, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). De acordo com o levantamento, a quantidade de visitas das famílias aos pontos de venda caiu 10,5% no primeiro semestre de 2014 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Apesar desse efeito, o número de itens comprados em cada viagem aumentou, o que fez com que o volume médio de produtos adquiridos pelos consumidores permanecesse estável, em 0,5%. Em nota, a Abras ressaltou que essa é uma mudança de comportamento das famílias que está atrelada à alta da inflação e a expectativas de piora no cenário macroeconômico.

De acordo com a Kantar, a frequência de compra da classes mais baixas da população, que sustentou em grande parte o crescimento do consumo no Brasil nos últimos anos, foi a que mais caiu em 2014. Na comparação com 2013, no primeiro semestre deste ano os consumidores da classe C fizeram seis visitas a menos aos supermercados. Os consumidores de classe A e B fizeram três visitas a menos.

