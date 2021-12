ICMS será maior para 244 municípios, diz TCE

Dos 417 municípios baianos, 244 deverão ter aumento no rateio da receita proporcionada pelo ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) para o exercício de 2016, enquanto 173 terão uma redução percentual naquela receita, em relação ao ano de 2015.

De acordo com os cálculos feitos pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), o destaque positivo entre os municípios ficará com Igaporã, na região sudoeste, com um aumento de 77,26% em relação ao exercício de 2015. Maragojipe, por sua vez, terá sua receita resultante do ICMS reduzida em 42,69% no próximo ano.

Um dos poucos tribunais de contas do Brasil com esta competência, o TCE-BA aprovou na sessão plenária de ontem a resolução, relatada pelo conselheiro Gildásio Penedo Filho, que fixa os índices destinados ao cálculo da participação dos municípios no rateio da parcela de 25% do produto da arrecadação, pelo estado, do ICMS para aplicação no exercício de 2016.

Após a aprovação da resolução, o conselheiro Gildásio Penedo destacou que o trabalho desenvolvido pelo TCE cresce de importância "quando se sabe que nada menos que 95% dos municípios baianos têm como base de sua receita as chamadas transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS".

Cálculos

Para chegar aos cálculos do valor do IPM, os técnicos da 3ª Coordenação de Controle Externo (CCE) do TCE-BA procederam a auditoria na Superintendência de Administração Tributária, unidade da Secretaria da Fazenda (Sefaz), para verificar a consistência do sistema de apuração do Índice de Valor Adicionado (IVA) deste ano de 2015, que serviu de base para a fixação do rateio do ICMS.

No resumo dos resultados obtidos pela auditoria realizada pela 3ª CCE, é possível verificar que 244 municípios do estado terão aumento de participação na arrecadação proveniente do rateio do ICMS, enquanto 173 terão sua participação reduzida.

Desdobrando-se os dados relativos aos municípios com variação positiva na arrecadação de 2016, em relação a 2015, observa-se que 42,69% terão aumento de arrecadação igual ou menor que 5%; 7,43% registrarão aumento entre 5% e 10%; e apenas 8,39% terão aumento superior a 10%.

