IBGE espera vendas melhores de veículos em dezembro

As vendas de veículos automotores devem mostrar recuperação em dezembro, prevê o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade de automóveis e motos, partes e peças apresentou recuo de 5,0% na passagem de outubro para novembro, após registrar expansão de 17,6% na leitura anterior.



"A redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) ia terminar no fim de outubro, mas acabou prorrogada. Então teve uma corrida em outubro para comprar automóvel antes do fim da redução do IPI. Teve a prorrogação, mas quem não comprou relaxou e deixou para dezembro. Eu acredito que, em dezembro, talvez a gente tenha um desempenho das vendas próximo ao de outubro", afirmou Aleciana Gusmão, técnica da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.



Na comparação com novembro de 2011, a atividade de veículos vendeu 4,8% a mais em novembro deste ano, mas essa expansão tinha sido de 24,1% em outubro ante outubro do ano anterior. "Em outubro, a atividade de veículos tinha sido responsável por 54% da variação do varejo ampliado. Em novembro, ficou só com (uma participação de) 23%", ressaltou Aleciana.



A pesquisadora chamou a atenção para o comportamento errático das vendas de veículos, com alternância de resultados positivos e negativos, diante das previsões de fim da vigência da redução do IPI sucedidas por anúncios de prorrogação do benefício. "Os veículos têm tido um comportamento inconstante por causa dessas variações, por causa (do fim) das reduções e prorrogações (do benefício) de IPI", afirmou. Em setembro, a atividade de veículos e motos, partes e peças tinha registrado queda de 22,8% nas vendas ante agosto. Na comparação com setembro de 2011, houve retração de 9,5%.

