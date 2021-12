IBGE: Bahia tem a segunda maior queda na produção industrial

A produção industrial caiu 6,4% na Bahia, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira, 7. Essa é a segunda pior queda registrada em 14 estados avaliados. O pior desempenho foi do Rio de Janeiro (-7,1%). O recuo nacional foi de 0,9%.

Os outros estados com queda foram Pernambuco (-2,3%), Minas Gerais (-1,9%) e Espírito Santo (-0,4%). Já seis estados apresentaram crescimento: Pará (3,4%), Goiás (3,2%), Paraná (2,4%), Amazonas (2,2%), Rio Grande do Sul (1,6%), Ceará (1,1%), São Paulo (0,3%) e Santa Catarina (0,2%).

O levantamento analisou a produção industrial entre janeiro e fevereiro deste ano. Se comparada o que foi produzido em fevereiro deste ano com o mesmo período do ano passado, a Bahia teve uma queda de 23,2%, a maior registrada.

