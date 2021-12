IBGE: Bahia cai do 6ª para o 8º lugar na economia

A Bahia caiu do sexto lugar, em 2010, para o oitavo entre as economias brasileiras. É o que aponta a pesquisa Contas Regionais 2011 , divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 22.

Quando se analisa o PIB per Capita, o baque também é grande. No Nordeste, a Bahia (R$ 11 340,18) tem números menores que Sergipe (R$ 12 536,45) e Pernambuco (R$ 11 776,10). A média nordestina é de R$ 10 379,55.

Cinco estados brasileiros concentraram 65,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2011, segundo as Na liderança está São Paulo, que deteve 32,6% do PIB brasileiro naquele ano. O segundo lugar ficou com o Rio de Janeiro, com 11,2% do PIB, seguido por Minas Gerais, com uma fatia de 9,3%, pelo Rio Grande do Sul, com 6,4%, e Paraná, com 5,8%.

Ao longo de uma década, essa concentração teve ligeira melhora. Em 2002, o grupo concentrava 68% do PIB do País, 2,8 pontos porcentuais a mais, ressaltou o IBGE. Na passagem de 2010 para 2011, a região Sudeste manteve sua fatia de 55,4%. No entanto, houve redistribuição na participação dos Estados. São Paulo ainda lidera a geração de riqueza, mas perdeu 0,5 ponto porcentual de participação, ao passar de uma fatia de 33,1% em 2010 para 32,6% em 2011.

Houve avanço na participação do Rio de Janeiro (de 10,8% para 11,2%, um ganho de 0,4 ponto porcentual) e Espírito Santo (de 2,2% para 2,4%, aumento de 0,2 ponto porcentual). O Estado de Minas Gerais manteve sua fatia em 9,3%.

