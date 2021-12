IBGE-BA: Produção industrial baiana registra leve crescimento (0,9%) de julho para agosto

A produção industrial baiana registrou um leve crescimento (0,9%) de julho para agosto, mas segue em queda (-6,1%) frente a agosto de 2019, segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No entanto, em comparação com a passagem entre os meses de junho e julho, onde foi anotado um crescimento de (10,7%), o aumento ficou abaixo da expectativa. O número também é inferior ao resultado nacional (3,2%) em agosto.

De acordo com os dados do balanço, assim, o setor fabril no estado mantém uma queda acumulada na produção de -12,0% entre os meses de março e agosto, período da pandemia da Covid-19.

Dos 15 locais pesquisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) Regional do IBGE, 12 apresentaram crescimento na passagem de julho para agosto, e a Bahia apresentou a menor alta dentre eles. Os melhores desempenhos se apresentaram no Pará (9,8%) e Santa Catarina (6,0%). Pernambuco (-3,9%), Espírito Santo (-2,7%) e Minas Gerais (-0,4%) tiveram quedas.

No acumulado de janeiro a agosto de 2020, a produção da indústria na Bahia acumula perda de -7,7%, em relação ao mesmo período de 2019. O resultado é melhor que o do Brasil como um todo (-8,6%). Nos 12 meses encerrados em julho, a indústria na Bahia também se mantém no negativo (-5,8%), frente aos 12 meses imediatamente anteriores. O resultado está praticamente idêntico ao verificado no Brasil como um todo (-5,7%).

adblock ativo