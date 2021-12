Ibametro só atenderá taxistas de Salvador com agendamento

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), órgão delegado do Inmetro na Bahia e autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), informa que a partir de segunda-feira (8) a verificação de taxímetros da frota de veículos táxi da capital baiana só será possível depois de agendada.

A decisão tem objetivo de garantir maior rapidez no atendimento, evitando filas. Para agendar, o taxista precisa acessar o site do IBAMETRO: www.ibametro.ba.gov.br, no ícone PSIE - Portal de Serviços do INMETRO nos Estados. Os taxistas devem emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União), apresentando-a quitada na data agendada para execução do serviço.

O órgão alerta que não se deve esquecer de levar os documentos previstos na Portaria nº 77/16 de 29 de junho de 2016. A GRU pode ser paga em qualquer instituição bancária ou nas casas lotéricas.

A verificação metrológica tem caráter obrigatório, conforme a Portaria do Inmetro nº 201.

Para o diretor geral Luiz Freire o agendamento irá facilitar o atendimento ao taxista. "Otimizamos o processo e assim a tendência é que o taxista não fique aguardando muito tempo para ser atendido", informou Freire.

Entre os pontos inspecionados na verificação de taxímetros estão: A checagem da integridade do selo lacre amarelo que impede o acesso a regulagem do aparelho e também a existência do selo marca de verificação subsequente do INMETRO, que indica a validade da última aferição do Ibametro.

Denúncia

Caso o usuário do serviço desconfie de alguma irregularidade em taxímetros, deve denunciar para a Ouvidoria do Ibametro pelo telefone 0800-0711888, informando o número do alvará de veículo.

