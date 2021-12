Ibametro realiza fiscalização de itens consumidos na Páscoa

Segue até 16 de abril a Operação Páscoa, realizada pelo instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibamentro), com o objetivo de verificar a pesagem dos produtos vendidos nesta época e evitar prejuízos ao consumidor.

Os pricipais alvos da operação - ovos de Páscoa, bombons, colombas pascais, pescados, vinhos, amendoim e azeite de dendê - devem pesar exatamente o que está informado na embalagem.

Segundo o diretor-geral do Ibamentro, Osny Bonfim, os pescados foram os grandes vilões da operação realizada em 2013. "Orientamos aos consumidores que redobrem a atenção a este item e, em caso de suspeita, contate o Ibametro para apuração. No ano passado, constatamos irregularidades em 68% do material analisado", alerta.

Até sexta-feira, 4, o Ibametro Móvel estará no Campo Grande para orientar a população sobre a compra dos itens. O atendimento é gratuito e acontece das 9h às 16h, em frente ao Hotel da Bahia.

Caso suspeite de irregularidades envolvendo produtos ou balanças de pesagem de alimentos, o consumidor deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ibametro, pelo telefone 0800 071 1888.

