Ibametro Móvel promove ação social na Federação

A unidade itinerante do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), o Ibametro Móvel, participa de ação social no bairro da Federação, em Salvador, até esta sexta-feira, 2. O evento, promovido pela Igreja de São Brás, pretende levar à população local serviços prestados por órgãos públicos.



Na unidade, os consumidores serão orientados e poderão conhecer as atividades desenvolvidas pelo órgão referentes a fiscalização de produtos e de instrumentos de medição, bem como aprender a prevenir acidentes de consumo.



Também estarão presentes, unidades itinerantes do Procon e o Serviço de Atendimento ao Cidadão. O acesso aos serviços é gratuito. Os órgãos distribuirão cartilhas de informação e Códigos de Defesa do Consumidor.

