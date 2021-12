HSBC começa desmontar serviços no Brasil

Alguns serviços internacionais oferecidos atualmente pelo HSBC Brasil começarão a ser descontinuados em meio ao processo de troca do comando da instituição financeira que foi vendida ao Bradesco.

O HSBC anunciou que o serviço de transferências imediatas entre contas do HSBC Brasil e outras filiais no exterior deixará de funcionar em 24 de novembro e esse tipo de operação, que atualmente é liquidada em alguns minutos, passará a ser concluída em até dois dias úteis.

Comunicado enviado aos clientes do HSBC Brasil diz que os serviços "Global View" - que permite visualizar saldos de contas correntes em vários países ao mesmo tempo - e "Global Transfer" - que permite transferência imediata de dinheiro entre países - deixarão de funcionar em menos de um mês, em 24 de novembro. O serviço é oferecido aos clientes HSBC Advance e HSBC Premier em todo o mundo.

Segundo o banco, a partir dessa data as transferências para os clientes brasileiros serão permitidas, mas passarão a ter processos mais lentos. A movimentação do Brasil para o exterior - que atualmente é concluída em minutos - passará a ser liquidada em até dois dias úteis. Já as transferências do exterior para o Brasil terão teto de US$ 3 mil. Operações com valor superior terão de ser realizadas via operação tradicional de câmbio.

Outras mudanças também já aparecem no aplicativo do HSBC para celulares. Na opção "Brasil", o português já não é a língua principal e o inglês aparece como primeira língua do país.

adblock ativo