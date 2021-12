Hotel Tivoli de Praia do Forte é vendido para rede tailandes

O grupo tailandês Minor International Public Company Limited (Mint) adquiriu as duas unidades da rede hoteleira Tivoli no Brasil, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, e o Tivoli São Paulo - Mofarrej, situado na capital paulista.

A negociação também inclui a propriedade da marca Tivoli Hotels & Resorts no país, que será mantida pelo novo acionista. O Mint ainda comprou os imóveis que abrigam os hotéis Tivoli Lisboa, Tivoli Marina Vilamoura, Tivoli Carvoeiro e Tivoli Marina Portimão, todos em Portugal. Os edifícios continuarão arrendados à rede, que pertence ao Grupo Espírito Santo.

"É com grande satisfação que vejo um investidor como a Minor valorizar a marca Tivoli e as suas plataformas de marketing e vendas, preservando a unidade da marca e o seu desenvolvimento nos mercados onde opera", declarou o CEO da Tivoli Hotels & Resorts, Alexandre Solleiro.

Atualmente, o Mint opera mais de 100 hotéis na Ásia, na Europa, no Oriente Médio e na África.

