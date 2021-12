Hotéis mudam estratégia para ampliar taxa de ocupação

A estratégia dos hotéis de Salvador de quebrar os tradicionais pacotes de cinco dias para a hospedagem no Carnaval diminuiu a tendência de queda nas vendas para o período.

Com menor procura do que em anos anteriores, os estabelecimentos desistiram em massa da venda dos pacotes (que variavam de cinco a sete dias). Na maioria dos hotéis não há mais número mínimo de diárias para o período.

A menos de 10 dias para o início da festa, a ocupação média em toda a cidade é de 80%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (ABIH). O setor ainda espera uma ocupação maior do que a do ano passado em dias mais concorridos, como o sábado e o domingo.

Segundo o presidente da ABIH, Jose Manoel Garrido, a decisão começou a ser tomada individualmente pelos hotéis em dezembro. "As vendas estavam difíceis. A quebra de pacotes aconteceu pela primeira vez em 30 anos. O fato de vender por diária este ano facilitou a vida do turista porque ele pode optar por quantos dias ficará na cidade", afirma.

Com a medida, a média de permanência dos turistas na cidade pode cair de cinco para três dias, segundo o presidente da ABIH.

Localizado no circuito do Carnaval, na Barra, o Hotel Monte Pascoal adotou a venda por diárias desde o ano passado. Com ocupação de 92%, o hotel já está lotado de sexta-feira a domingo. As diárias vão de R$ 970 a R$ 1.880. "Ano passado foi uma estratégia minha isolada. Fiz porque senti dificuldade (de vender) e tive que quebrar o pacote. Esse ano todo mundo achou legal e adotou a estratégia", diz Glicério Lemos, diretor do hotel.

Mais distante do circuito, o Mar Brasil Hotel, em Itapuã, quebrou os pacotes e adotou preços diferentes para cada dia. Nem a medida conseguiu melhorar a ocupação para o Carnaval, que hoje está em 70%. As diárias para o sábado e domingo custam R$ 700. A segunda-feira, 16), passou para R$ 560. Os demais dias da festa têm diárias de R$ 420.

Modelo



Representantes do setor hoteleiro e turístico apontam a necessária renovação do modelo do Carnaval, a concorrência com as outras cidades, os preços altos das passagens aéreas e a grande oferta de hotéis como razões para a queda nas vendas.

Sócia-diretora do Mar Brasil Hotel, Renata Prosérpio, afirma que abolir os pacotes é ruim para o faturamento e demonstra a dificuldade dos hotéis fora do circuito Barra-Ondina de manterem a ocupação alta.

"Nosso Carnaval, apesar de ser muito bom, tem uma procura atenuada, além de um aumento da oferta de hotéis. A maioria dos hotéis tiveram que quebrar os pacotes para garantir. Se o hotel está lotado no sábado e domingo, os outros dias são mais difíceis de vender".

O Sheraton da Bahia (antigo Hotel da Bahia) quebrou os pacotes maiores e adotou a obrigatoriedade de duas diárias mínimas. A ocupação vai de 92% no sábado e domingo a 70% na terça-feira de Carnaval. "Em primeiro lugar, há mais hotéis em Salvador. A concorrência está mais alta e temos que nos adaptar", diz o gerente-geral do Sheraton da Bahia, Jan Von Bahr.

A Secretaria do Turismo espera uma ocupação de até 95% no circuito do Carnaval. Fora do circuito, entre 75% e 80%. Em outros locais do estado, como Trancoso, Arraial D'ajuda e Praia do Forte, a expectativa é de 100% de ocupação.

