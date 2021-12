Hotéis da orla estimam em 75% ocupação de leitos

O próximo feriadão está sendo aguardado com um misto de otimismo e de dúvida pelo setor hoteleiro de Salvador, que amargou baixas taxas de ocupação no último ano em finais de semana prolongados. A expectativa do segmento é que os hotéis situados na orla da capital baiana registrem até 75% dos seus quatros ocupados por turistas em busca de sol e boas praias.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (Abih-BA), José Manoel Garrido, diz que os hotéis de praia situados na chamada orla atlântica de Salvador, sempre atraem maior número de clientes. "A taxa vai decrescendo para os estabelecimentos no centro da cidade e podem chegar a 50%", avalia Garrido.

Disse ainda que estão faltando iniciativas de peso por parte dos governos municipal e estadual para divulgar o destino Bahia. "Para recuperar a posição que o estado ocupava no trade turístico do Brasil é preciso investir massivamente em publicidade", assinala.

Primeiro semestre

Paulo Gaudenzi, do Salvador Destination, explicou que todos os feriados foram fracos no primeiro semestre deste ano, mas embora não estejam disponíveis dados mais concretos sobre a previsão da taxa de ocupação, ele acredita que os números serão melhores neste final de semana. "O trade divide a cidade em zonas, e os hotéis instalados nas que incluem os bairros de Itapuã e da Barra habitualmente têm melhores resultados", explicou Gaudenzi.

Para Pedro Costa, diretor conselheiro da Associação Brasileira de Agências de Viagem na Bahia (Abav-BA), os esforços que estão sendo feitos pelas duas esferas de governo para melhor a estrutura da cidade, cuidar da ´limpeza e de equipamentos públicos estão no caminho certo.

Ele informou que Salvador apresenta uma média de mais ou menos 800 voos semanais, sendo o principal ponto de ligação entre as regiões Nordeste e Sul do país. "Todos os setores envolvido no trade turístico estão fazendo sua parte e o resultado será visto no verão", prevê Pedro Costa.

