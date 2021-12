Hospital Espanhol recebe proposta para reativação

O conselho de administração do Hospital Espanhol estuda uma proposta de compra da unidade para a reabertura e retomada das atividades por um grupo hospitalar, informou nesta quinta-feira, 10, o advogado responsável pela restruturação do Hospital Espanhol, Washington Pimentel. Mais informações sobre o valor da venda e quando o hospital voltaria a funcionar não foram divulgadas.

A proposta foi discutida nesta quinta-feira pelo conselho de administração da instituição. Composto por membros da sociedade e do governo do estado, o conselho em sua maioria aprovou a proposta. No entanto, o representante do governo do estado solicitou análise da Secretaria da Fazenda.

Em nota, o governo afirmou que estudará a proposta apresentada na última reunião para emitir um posicionamento.



Associados

A instituição é mantida pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência. Para a negociação, o hospital está sendo auditado pela PwC Brasil.

Fechado há um ano por problemas financeiros, o Hospital Espanhol possuiu mais de R$ 180 milhões em empréstimos bancários e cerca de R$ 30 milhões de dívidas trabalhistas. "A proposta atende aos interesses dos associados do Hospital Espanhol, que eram os mais prejudicados, e devolve à sociedade 270 leitos", afirma o advogado.

