Hospital da Bahia faz 10 anos e investe em centro moderno

O Hospital da Bahia, em Salvador, será o primeiro do estado a dispor de um centro de cirurgia robótica para a realização de intervenções nas especialidades de urologia, oncologia, ginecologia e coloproctologia. "A alta tecnologia deve ser implantada a partir do ano que vem, conforme tratativas finais com a empresa internacional que cederá os equipamentos em comodato, ficando o hospital responsável apenas pela taxa de manutenção e insumos", conforme antecipou ao A TARDE o superintendente-executivo do hospital, Marcelo Zollinger.

Mesmo com o avanço, o maior investimento atualmente da instituição, que completa dez anos nesta segunda-feira, 13, está centrado mesmo na ampliação da unidade, situada na Avenida Magalhães Neto: a construção de um prédio anexo, de 19 andares, que será totalmente destinado a internação, com 11 leitos por andar. Serão, portanto, mais 209 vagas para internação na capital - um alento diante do déficit de 1.600 leitos existentes atualmente na região metropolitana de Salvador.

"Considerando a qualidade do hospital e nossos bons índices de resolutividade dos casos atendidos, poderemos ter uma espécie de efeito multiplicador dessas vagas", acredita Zollinger. "O investimento no novo prédio, entre estrutura física e equipamentos, chega a R$ 90 milhões - "somente recursos próprios", como frisou. A unidade fica pronta até o final deste ano, com R$ 52 milhões sendo aplicados apenas nas modernas instalações.

Também até o final do ano o hospital pretende qualificar, na estrutura atual, os serviços de imagem e implantar a radioterapia, com dois modernos aparelhos. Os projetos preveem ainda a criação de mais 21 leitos de terapia intensiva e 30 de semi-intensiva, seguindo o ritmo progressivo de ampliação de vagas hospitalares adotado, sobretudo, nos últimos cinco anos, quando o hospital saiu de 30 para os atuais 103 leitos.

De acordo com Zollinger, com a implantação dos projetos, serão gerados cerca de 300 empregos, alcançando 1.700 postos de trabalho, "com possibilidade de ultrapassar dois mil" a partir de novos serviços já previstos no planejamento estratégico, a serem implementados ao longo de 2017", como ressaltou. Entre os planos para o ano que vem, a implantação de mais um centro cirúrgico com sete salas, além da ampliação da unidade de emergência.

"Não vamos dar ousadia à crise nem pretendemos usá-la como pretexto para manter as coisas como estão, até porque sabemos que ela não deve perdurar e a demanda pela assistência médica é muitas vezes maior que a oferta de bons serviços, como os nossos", completa Zollinger.

Ampliação

Ao gerar novos postos de trabalho, o Hospital da Bahia vai na contramão do desemprego que tanto prejudica o setor de saúde privada no país. "Quando as companhias desempregam seus funcionários, há um rompimento também dos contratos com planos de saúde, afetando, na ponta, as empresas médicas", explica Zollinger.

Segundo o superintendente-executivo do Hospital da Bahia, um dos focos da gestão para vencer a crise é apostar na qualidade do atendimento, para ganhar em fidelização de pacientes. "Um marco que tem nos ajudado a fazer diferença, inclusive junto aos servidores públicos estaduais, por meio do Planserv, plano que responde por 500 mil vidas de funcionários que contam com estabilidade", disse Zollinger.

Cirurgião especialista em intervenções bariátricas, ele é sócio da HBA-SA (empresa gestora do hospital), juntamente com os também renomados médicos Jadelson Andrade e Fernando Rodrigues Júnior, além da diretora financeira da instituição, Lilian Tombo.

"A tecnologia é importante, mas o nosso maior valor em dez anos é a consolidação de um atendimento humanizado pela nossa equipe", assegura o superintendente do Hospital da Bahia, que também espera comemorar, ainda este ano, o selo de acreditação da unidade, com qualidade e segurança atestadas pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). "Será sem dúvida nosso maior trunfo, nosso maior presente em dez anos", diz.

