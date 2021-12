Horário de verão começa domingo e altera rotina de serviços

O horário de verão começa à 0h do próximo domingo, 20, em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Os moradores dessas três regiões deverão adiantar o relógio em uma hora. A medida segue até 16 de fevereiro de 2014.

Este ano, a Bahia não vai aderir à medida. Desde outubro do ano passado, quando foi publicado o Decreto 7.826, o estado não consta da relação de unidades federativas em que a iniciativa deve ser instituída.

Em setembro, quando anunciou que a Bahia não participaria da mudança, o governador Jaques Wagner afirmou que a decisão era baseada na opinião da maioria da população, que, segundo ele, reagiu contrariamente à adoção da medida.

Embora a Bahia esteja de fora do horário de verão, quem precisa utilizar serviços bancários ou os Correios vai precisar estar atento à hora de Brasília.

A partir da próxima segunda-feira (21), as agências bancárias e lotéricas vão funcionar em horário diferenciado. Em vez de iniciar os serviços às 10h, os bancos vão abrir às 9h e encerrar o expediente às 15h, uma hora mais cedo.

A mudança altera, ainda, o horário de postagem nos Correios. Os clientes que desejarem enviar correspondência para seguir no mesmo dia devem fazê-lo uma hora antes do tempo-limite, que varia de acordo com o local de onde a postagem é feita.

Economia - Na agência dos Correios do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, por exemplo, as encomendas podem ser postadas até as 19h. Já na da Pituba, os clientes podem postar até as 18h.

No Brasil, o primeiro horário de verão foi realizado entre 1931 e 1932, com duração de cinco meses. A prática vem sendo adotada sem interrupções desde 1985, com algumas diferenças nos estados e períodos de duração. O principal objetivo dessa medida é proporcionar o melhor aproveitamento da luz natural, reduzindo o consumo de energia entre as 18h e as 20h.

Informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico atestam que em 2012/2013 o horário de verão gerou uma economia de 4,5% no período de pico nos estados em que a alteração foi implementada.

Alterações nos horários de serviços:

Bancos - A partir do dia 21, as agências vão funcionar das 9h às 15h, antecipando em uma hora o início e o encerramento dos serviços

Correios - Os horários de postagem de correspondência ou objetos que devem ser enviados no mesmo dia podem ser feitos com uma hora de antecedência antes do limite, que varia em cada agência. Na agência dos Correios do aeroporto, as encomendas podem ser postadas até as 19h. Já na Pituba, os clientes podem postar até as 18h. No Terminal de Carga Aérea de Salvador (Teca), o horário-limite de postagem será alterado de 21h para 20h.

Viagens - Os horários de voos também seguem a hora-padrão de Brasília, portanto, se comprou passagem antecipada, esteja atento a possíveis modificações no embarque e desembarque

Televisão - Como a maioria dos programas de televisão das principais emissoras são gravados no eixo Rio-São Paulo, a programação da televisão também será alterada. As novelas, jornais e demais conteúdos nacionais vão começar uma hora mais cedo. Por isso, a programação local também deve se adequar ao horário e alterar os horários de exibição

