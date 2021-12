'Holding Familiar': evento gratuito aborda sucessão em empresas familiares

Alertar sobre a importância de se planejar a sucessão dentro de empresas familiares é o objetivo do evento 'Holding Familiar: Desvendando a Sucessão em Empresas Familiares', que ocorre no dia 7 de abril, às 19h, de forma online e gratuita.

A iniciativa será realizada via Zoom e a inscrição pode ser feita pelo Eventbrite. A advogada e sócia fundadora da Legado Governança e Sucessão, Indira Domingues, vai ministrar a palestra. Para a especialista, a empresa familiar com um plano de sucessão definido e estruturado está mais preparada para enfrentar uma mudança brusca de liderança empresarial. Já aquela que busca os mecanismos sucessórios apenas depois do “evento morte”, pode ter consequências irreparáveis.

"A sucessão familiar pode ter consequências desastrosas nos negócios, inviabilizando a sua continuidade. Infelizmente, é muito comum observarmos, após o falecimento dos fundadores da empresa, um cenário de disputa entre os herdeiros, comprometendo a sua gestão e continuidade".

Organizado pelo Centro de Indústrias do Estado da Bahia (CIEB), o 'Holding Familiar' busca trazer o mínimo de previsibilidade dentro das organizações, principalmente em tempos de incertezas provocados pelo novo coronavírus.

“O trabalho do CIEB tem como objetivo conectar: pessoas, ideias, tecnologias e negócios, pois acreditamos que a atuação associativa em rede dá origem a ciclos virtuosos de crescimento e aprendizagem empresarial, evitando que empresas isoladas percam força e desapareçam. Nesse sentido, a sucessão em empresas familiares consiste em uma agenda positiva, na medida em que estimula o debate e a inclusão do planejamento sucessório na pauta de empresas familiares por nós representadas.” destaca André Luiz Pinto, gerente de negócios do CIEB.

