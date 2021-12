Historiador Leandro Karnal ministra palestra em Salvador

Salvador recebe, no próximo dia 6 de abril, a palestra "Gestão de Mudança e Empreendedorismo: Conhecimento, Trabalho e Tempo no Mundo Contemporâneo", com o historiador e professor da Unicamp, Leandro Karnal.

O evento, que faz parte do projeto "Notáveis Personalidades 2016", começa a partir das 19h e será realizado no Hotel Fiesta Convention Center, no bairro de Itaigara.

Além da palestra de gestão e empreendedorismo com Leandro Karnal, o evento vai contar com a palestra "Lider Coach: Como evitar o descarrilamento da carreira e gestão", que será ministrada pelo master coach e diretor executivo da Brascoaching, Moisés Ribeiro.

