Hipermercados e supermercados vendem mais em novembro

Apesar dos sucessivos aumentos de preços dos alimentos, as vendas no setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo seguem aquecidas. A alta foi de 0,6% na passagem de outubro para novembro de 2012. Na comparação com novembro de 2011, o aumento foi de 8,3%, o equivalente a 43,4% da expansão de 8,4% registrada no volume vendido pelo varejo restrito no período, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O setor também foi responsável pelo maior impacto nas vendas do varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, com uma contribuição de 31,4% para a taxa geral de 7,2%. Segundo o IBGE, a atividade é impulsionada pelo aumento do poder de compra da população, decorrente do crescimento da renda e da estabilidade do emprego. No ano de 2011, a atividade de hipermercados registra expansão de 8,6%. Em 12 meses, a alta é de 8,2%.

