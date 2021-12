Hiper Bompreço adota marca Walmart e atrai consumidores

O primeiro dia de funcionamento da marca Walmart na Bahia foi de lojas cheias. Milhares de consumidores foram conhecer as novidades expostas e o novo conceito das antigas lojas hipermercado Bompreço do Iguatemi e litoral norte.

De acordo com o vice-presidente do Walmart Brasil, Bernardo Perloiro, que esteve na capital baiana para falar da novidade, o projeto representa investimentos da ordem de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos três anos no Brasil. Na Bahia, somente neste ano, o investimento será de R$ 32,5 milhões.

Todas estas mudanças no formato das lojas seguem resultados de diversas pesquisas com consumidores para entender suas preferências e anseios em relação ao formato.

“Transformamos completamente o nosso hipermercado, alterando desde a planta da loja, tipo de sortimento, serviços oferecidos a equipamentos do salão de vendas e das áreas internas”, afirma Perloiro. “Com esta transformação, teremos uma loja mais confortável, mais clara e com corredores mais amplos, uma qualidade maior nas frutas e verduras, um sortimento mais inovador nos itens de tecnologia e preços baixos sempre”, disse ele.

A ideia, continuou o executivo, é continuar oferecendo preços mais baixos em uma loja acessível para todos os públicos.

Sortimento

Em relação ao sortimento de produtos, as mudanças são amplas. As lojas foram divididas em três principais áreas: mercearia e higiene/limpeza, perecíveis e não alimentos/beleza. Na área de mercearia, o foco é produtividade: os produtos estarão em pallets e em caixas prontas para exposição nas gôndolas. Os pallets se encaixarão direto na parte inferior das gôndolas, facilitando a reposição e ampliando a produtividade.

Na área de perecíveis, o foco será na qualidade das frutas e verduras para atrair e fidelizar os clientes. “Perecíveis é o maior gerador de tráfego da loja”, destacou Bernardo Perloiro.

