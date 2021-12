Heineken anuncia acordo para compra da Brasil Kirin no valor de R$ 2,2 bi

A Heineken anunciou nesta segunda-feira, 13, um acordo para compra da fabricante brasileira de cervejas e refrigerantes Brasil Kirin, que pertencia a japonesa Kirin Holdings Company. A negociação foi de 664 milhões de euros (ou seja, cerca de R$ 2,2 bilhões).

Com a aquisição, a marca holandesa se tornará a segunda maior cervejaria do Brasil, atrás apenas da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). No site oficial da empresa no Brasil, a cervejaria informou que "a transação transformará a operação da Heineken no país, aumentando sua presença e escala e fortalecendo seu portfólio de marcas".

A Brasil Kirin é dona de marcas como Schin, Baden Baden e Eisenbahn e tem forte presença no norte e nordeste do país, regiões onde a holandesa tem uma participação pequena.

Com a compra, a empresa visa fortalecer "a plataforma da Heineken para acelerar o crescimento do mercado premium, especialmente com as marcas Heineken e Sol".

Ainda no site, a holandesa informou que a Brasil Kirin, nos últimos resultados do ano fiscal (encerrados em 31 de dezembro de 2016), teve "receita de R $ 3.706 milhões (2015: R$ 3.698 milhões) e prejuízo fiscal antes da amortização de ágio de R$ 262 milhões (2015: R$ 322 milhões)".

