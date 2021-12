Harley Davidson inaugura nova loja em Salvador

Uma das marcas lendárias do motociclismo mundial aportará em Salvador, próximo dia 13, com a loja New Bahia Harley-Davidson, que vai funcionar na avenida Orlando Gomes, 1.296, no ano em que se comemoram os 115 anos da marca. O evento de inauguração será animado pela banda Funk Machine, com Adelmo Casé.

A loja concretiza um sonho do médico e empresário Marcelo Zollinger, harleyro apaixonado pela marca há mais de 30 anos, que decidiu realizar o investimento porque “não poderia ver a Bahia fora de um projeto da concessionária de uma marca tão icônica”. Sócio e superintendente executivo do Hospital da Bahia, Zollinger possui conhecimento de gestão em grandes empreendimentos.

“Minha vida toda foi na área de medicina e como empresário no Hospital da Bahia. Com o fechamento da Bahia Harley-Davidson há quase dois anos, ficamos sem respaldo. Mas decidi aceitar este desafio. Cerca de mil motos foram vendidas e estão rodando na capital, Vitória da Conquista, Ilhéus, Feira de Santana, e também em Aracaju. Antes as motos eram compradas no sudeste e ficávamos à mercê da vinda de um mecânico para fazer manutenção e reparação”, diz Zollinguer.

Convidado para iniciar conversações com o grupo que comanda a marca no Brasil, ele fechou contrato para representar a Harley-Davidson na Bahia, na loja de mais de mil metros quadrados, que também conta com oficina e boutique. “A arquitetura da loja é um projeto do fabricante idealizado pelo arquiteto contratado pelo fabricante”, acrescenta.

“Na loja será possível adquirir peças de vestuário da marca como os tradicionais casacos de couro, mas também blusas e camisas sociais, bermudas, sapatos, óculos. Vamos oferecer assistência técnica qualificada, com visitas ao interior para manutenção ou para buscar motos para serviço na capital”, detalhou.

A loja vai oferecer lançamentos, novos designs e motores com modificações que causaram uma revolução na nova linha, garante Zollinger. Os preços variam das motos como a 883, a 1200 e a Iron (a partir de R$ 40 mil), até outras de vários segmentos de preço e de qualidade que chegam a R$ 170 mil.

