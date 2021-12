Hapvida lidera mercado no Norte e Nordeste

Com mais de 338 mil clientes na Bahia, o plano de saúde Hapvida tem hoje o maior número de beneficiários do estado, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde. Ou seja: mais de 21% dos baianos contam com o plano da empresa, sediada em Fortaleza.

A operadora já é a maior do Norte e Nordeste, com 3,6 milhões de beneficiários. O crescimento, mesmo diante do quadro de recessão do país, é o principal trunfo comemorado pela companhia, que completou no mês passado 24 anos de operação.

No estado, a operadora conta com dois hospitais, quatro prontos atendimentos e 12 clínicas médicas. Recentemente, ampliou a rede ao inaugurar uma Hapclínica em Praia do Forte, no município de Mata de São João, e a aquisição do Hospital Semed, em Camaçari.

Números

“Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos”, assegura a companhia em nota. A empresa emprega cerca de 16 mil pessoas no Norte e Nordeste.

Estas atuam, diretamente, na operação de 21 hospitais próprios, 71 clínicas médicas, 18 unidades de pronto atendimento, 66 unidades de diagnóstico por imagem e 58 postos de coleta laboratorial distribuídos em 11 estados onde a operadora atua com rede própria.

adblock ativo