Guedes quer contrato de trabalho por hora e sem FGTS e contribuição ao INSS

Sendo estudada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova Carteira Verde e Amarela digital vai permitir o registro por hora trabalhada dos serviços prestados pelo trabalhador para empregadores. De acordo com informações do Portal UOL, não serão cobrados encargos trabalhistas, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contribuição previdenciária.

O ministro busca fazer uma ponte de transição entre a assistência social do governo e os contratos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como uma forma de o trabalhador informação conseguir se formalizar no mercado. Assim, a carteira terá o registro de horas do trabalhador para cada empregador.

Reuniões têm sido promovidas por um conselho informal de políticas sociais com o ministro e técnicos do Ministério da Economia. Assim, o ministério busca tirar cerca de 38 milhões de trabalhadores da informalidade.

De acordo com o site, a ideia é adotar um modelo de Imposto de renda negativo, onde as pessoas recebem pagamentos suplementares do governo ao invés de pagar impostos. A proposta já constava no programa de governo do presidente Jair Bolsonaro e está voltando em um modelo associado à Carteira Verde e Amarela e a programas de microcrédito.

