Guedes admite que recuperação da economia depende de vacinação maciça

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a economia brasileira depende da vacinação maciça no Brasil. As declarações de Guedes foram nesta sexta-feira, 19, ao jornal espanhol El Mundo.

Segundo o ministro, agora deve-se buscar por “uma recuperação da economia que não se baseie no aumento dos gastos públicos, que não podem ser mantidos, mas no crescimento por meio do investimento privado“. Para Guedes, a chave principal para a melhora da economia é a vacinação. Apenas “5% da população já foi vacinada, é muito pouco ainda, temos que melhorar muito, trabalhar muito".

Quanto as privatizações, Guedes afirmou estar satisfeito com os resultados. “Proclamamos a independência do Banco Central, que é um sonho, e vamos aprovar um novo arcabouço de controle dos gastos públicos em todos os níveis”, finalizou.

