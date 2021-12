Grupo peruano investe US$ 4 mi em fábrica em Alagoinhas

A fabricante de bebidas Indústria São Miguel vai investir US$ 4 milhões até o final deste ano para a implantação da terceira linha de produção de sua fábrica em Alagoinhas. O grupo peruano ISM produz no Brasil o refrigerante Goob, o suco Yolo, o energético Ener Up, e a água mineral Lôa.

Atualmente a capacidade de produção é de 15 milhões de litros por mês. Com o investimento vão ampliar a capacidade para 35 milhões de litros mensais. Em 2016, espera-se um incremento de 10% na produção anual, que em 2015 está projetada em 100 milhões de litros.

Postos de trabalho

Desde a sua implantação, em 2012, foram investidos US$ 49 milhões em Alagoinhas. A empresa informa ter participação de 10% do mercado de bebidas na Bahia. Mais 50 postos de trabalho serão criados com a ampliação. Atualmente a fábrica e os três centros de distribuição - localizados em Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana - geram 480 empregos diretos.

A diretora do grupo ISM no Brasil, Katty Añaños, afirma que o investimento é necessário para dar maior flexibilidade à planta para possíveis aumentos de produção ou criação de novos produtos.

Ampliação

"A ISM está se consolidando na Bahia e já estamos trabalhando com a ampliação da distribuição para Aracaju. Nosso crescimento na Bahia é muito grande. Chegamos apenas há dois anos, ainda falta muito trabalho para fazer e queremos crescer lentamente e de forma consistente", afirma Añaños. Quando chegou ao mercado, a empresa possuía 5 mil pontos de vendas. Esse número cresceu para 20 mil pontos, em aproximadamente 20 cidades.

Segundo a diretoria, a estratégia da empresa é consolidar a marca e os produtos no estado para depois partir para os mercados de Alagoas e Sergipe. Na Bahia, a água mineral Lôa será trabalhada como o produto com maior potencial de crescimento.

"A qualidade da água de Alagoinhas é muito boa. É uma das melhores águas de todo o Brasil. Nossa estratégia é ter produtos acessíveis e de boa qualidade", diz Katty Añaños.

Comemoração

O anúncio dos novos investimentos foi feito nesta terça-feira, 14, durante a comemoração pelos 10 anos da planta da República Dominicana. Com 27 anos de mercado e nascida no Peru, a ISM está presente também no Chile. São 17 marcas no total em seu portfólio. Na República Dominicana, o mercado é dominado pelo grupo, com a marca Kola Real, que tem 42,3% de participação, ultrapassando empresas como a Coca-Cola.

Lançamentos

A intenção do grupo é até 2017 lançar mais três produtos em cada país onde atuam, com crescimento global de mais de 30% nos próximos anos. O faturamento previsto para todo o grupo é de US$ 300 milhões em 2015, um crescimento de 20%.

"Realmente vamos investir para ficarmos para sempre. Nós temos na Bahia uma operação sólida que cresce com o tempo. Estamos dispostos a seguir investindo o que for necessário para que a operação cresça de maneira saudável", afirma o diretor de projetos do grupo, Hans Añaños. Entre os planos do grupo estão a exportação dos produtos baianos, ainda em fase de planejamento.

*A repórter viajou à República Dominicana a convite do grupo ISM no Brasil

