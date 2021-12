Grupo de Santa Catarina abre segunda fábrica na Bahia

O polo calçadista da Bahia ganha um novo fôlego no segundo semestre, com a instalação no município de Caatiba, localizado a 607 km de Salvador, na região centro sul da Bahia, da segunda fábrica de calçados da indústria catarinense Bárbara Krás Calçadista, que já mantém uma unidade no município de Itambé.



Dos protocolos assinados entre 2007 e 2013, um total de 12 indústrias foram implantadas ou ampliadas e 11 estão em fase de implantação.



Entre os 17 galpões desocupados pela Azaleia, que encerrou parte de suas atividades no estado entre 2012 e 2013, 10 foram ocupados por outras empresas do ramo, segundo a Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM).



A expectativa é que sejam gerados entre 250 e 300 empregos diretos, por meio do investimento privado da ordem de R$ 3 milhões.



O parque calçadista baiano é composto por 79 empresas, sendo 54 de calçados e 25 de componentes, segundo a SICM.



De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), a produção anual é de aproximadamente 43 milhões de pares.

