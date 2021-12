Grupo confirma construção de fábrica de ABS em Camaçari

A empresa alemã Styrolution confirmou na quinta-feira, 14, o investimento de até US$ 200 milhões no Polo Industrial de Camaçari, com a implantação de uma fábrica de ABS - sigla, em inglês, para acrilonitrila butadieno estireno, um plástico de alta resistência usado pelos segmentos automotivo e de eletrodomésticos. O executivo Hans-Jürgen Bister, que assumirá a presidência da planta industrial, apresentou o projeto oficialmente à prefeitura do município, assegurando a geração de 100 empregos diretos e outros dois mil temporários, durante a construção da unidade, a ser iniciada no ano que vem.



A confirmação da joint venture da Styrolution com a Braskem, anunciada no ano passado, foi vista como um alívio pela economia local e também por toda a cadeia da indústria de plásticos, abalada com as recentes ameaças da petroquímica baiana de rever os investimentos no país. O motivo seria o reajuste da nafta, insumo básico utilizado pela Braskem para a produção das matérias-primas de primeira geração do setor.



Produção



Pelo projeto, a Styrolution terá 70% de participação no negócio, cabendo os 30% restantes à Braskem, que, além de fornecer as resinas termoplásticas, vai cuidar das instalações físicas da unidade.



O início da operação está previsto para 2018, com previsão de produção de 100 mil toneladas por ano, a serem destinadas também ao mercado interno.



O negócio deve se refletir ainda na balança comercial. Hoje, todo o ABS usado pela indústria nacional é importado, vindo principalmente dos países da Ásia. Por outro lado, resinas que atualmente são comercializadas para outros países pela Braskem passarão a ter consumo interno.



"Com essa fábrica, parte da produção de primeira geração deixará de ser exportada e será convertida em produtos de segunda geração, feitos no próprio estado", disse o gestor de desenvolvimento da Braskem, Marcos Ruediger. Ele também esteve presente na apresentação do projeto ontem, na cidade de Camaçari.

