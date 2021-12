Grupo Carrefour anuncia compra da rede Big, avaliada em R$ 7,5 bilhões

O grupo Carrefour fechou acordo para compra da rede de supermercados Big (ex-Walmart), avaliada em R$ 7,5 bilhões. O anúncio da negociação foi feito pelo Carrefour, na madrugada desta quarta-feira, 24. De acordo com o comunicado da empresa compradora, "a aquisição do Grupo Big expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo Big, portanto, apresenta forte complementaridade geográfica".

O Grupo Carrefour Brasil atua há mais de 40 anos no Brasil, com lojas em 150 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal. Já o Grupo Big é controlado pelo fundo de investimento Advent, que comprou a operação da companhia norte-americana Walmart em 2018.

Segundo o ranking Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar), a empresa é quarta maior varejista do Brasil. Se for contada apenas o varejo de alimentação, está atrás apenas do próprio Carrefour e também do Grupo Pão de Açúcar. Para ser concretizado, o negócio precisa do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A expetcativa do Carrefour é a de que operação seja concluída em 2022.

