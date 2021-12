Grupo Boticário inaugura fábrica na Bahia no próximo dia 16

O Grupo Boticário inaugura na próxima segunda-feira,16, uma fábrica de produtos cosméticos e perfumaria, em Camaçari, a 40 km de Salvador.

A unidade recebeu R$ 380 milhões em investimentos e vai gerar 390 empregos diretos até o fim do ano.

A fábrica é a maior obra do projeto de expansão da empresa, anunciado em 2011 e que recebeu R$ 650 milhões de investimentos.

Também foi inaugurado, em abril deste ano, um centro de distribuição, no município de São Gonçalo dos Campos, na região metropolitana de Feira de Santana.

A obra recebeu investimentos de R$ 155 milhões, emprega 145 pessoas, com objetivo de ser uma referência em tecnologia logística no setor de perfumaria e cosméticos.

A escolha da Bahia para sediar as unidades operacionais atende a premissas importantes do projeto de expansão da empresa e o crescente mercado de perfumaria e cosméticos nos próximos 10 anos, dobrando a capacidade de produção do grupo.

Segundo o grupo, as unidades vão atender às demandas das regiões Norte e Nordeste, com os melhores índices de desenvolvimento de consumo do país.

