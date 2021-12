Grupo A TARDE tem novo diretor comercial

O grupo A TARDE passa a contar com um novo diretor comercial, Edmilson Vaz, que será responsável pela publicidade de todos os veículos do grupo: jornais A TARDE e Massa!, o portal A TARDE.com, a rádio A TARDE FM, MOBI A TARDE e a revista Muito.

Com uma nova estrutura, o setor comercial do grupo atua por meio do "cross-selling", a estratégia mais avançada no processo de negociação para as diversas plataformas. Um único responsável fecha negócios para todos os veículos.

"O negócio de publicidade é dinâmico. E uma empresa como A TARDE, que tem 100 anos, precisa estar sempre em transformação para se adaptar às novas necessidades do mercado", afirma o novo diretor comercial.

Segundo Edmilson, a estratégia aumenta a velocidade do setor. "O tempo é a maior armadilha do nosso negócio. As decisões têm de ser rápidas. Ganhamos agilidade e tempo de resposta", diz.

Entre os projetos da nova direção está a ampliação do sistema de comercialização no interior do Estado. Serão cinco representantes do grupo nos principais polos da Bahia: Região Metropolitana, Oeste, Sudoeste, Norte e Sul.

"Vamos levar as inovações do produto A TARDE para um número maior de pessoas", diz Vaz. Outro objetivo é reforçar e ampliar a presença da marca A TARDE no mercado nacional. O grupo A TARDE é um dos principais conglomerados de mídia no Brasil. Foi criado há 100 anos por Ernesto Simões.

Hoje, detém o jornal de maior circulação aos domingos em todo o Nordeste (A TARDE) e uma rádio líder de audiência entre as classes A e B em vários horários.

Formado em Administração pela Ufba, com especialização nas áreas de Gestão de Negócios pela Ucsal e Gestão Avançada pela AMANA-KEY, Edmilson Vaz está há dez anos na empresa. Iniciou sua trajetória no cargo de gestão de classificados.

Antes de assumir a diretoria comercial, era gerente de publicidade. "Promovemos por justa causa um profissional que já estava desenvolvendo um trabalho de qualidade e acima da média", afirma o diretor-geral do grupo A TARDE, André Blumberg. "Damos as boas vindas e gostaríamos que o mercado o acolhesse como merece".

Natural de Jequié, Vaz trabalhou antes na TV Bandeirantes e no jornal Correio da Bahia.

