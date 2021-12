Greve paralisa Grécia e prédios são incendiados

A Grécia está paralisada hoje por causa de uma greve geral nacional, em protesto contra as medidas de austeridade que o governo pretende aprovar para ter acesso a um empréstimo de 110 bilhões de euros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Houve confrontos em Atenas entre manifestantes e policiais e os transportes aéreo e terrestre estão congelados. Segundo os bombeiros, pelo menos três pessoas morreram em um incêndio em uma agência bancária de Atenas, onde 20 pessoas ficaram presas pelas chamas, após a agência ter sido atingida por coquetel molotov.



Manifestantes lançaram vários coquetéis molotov contra policiais e em edifícios, provocando incêndio também em dois prédios públicos em Atenas. Milhões de trabalhadores participam da greve, convocada pelas duas maiores centrais sindicais da Grécia, a GSEE, que representa trabalhadores do setor privado, e a ADEDY, do setor público. Há forte descontentamento dos trabalhadores com as medidas anunciadas pelo governo.

