Greve fecha 580 agências na Bahia, afirma sindicato

No primeiro dia da greve dos bancários, 580 agências foram fechadas na Bahia, 307 unidades da base do Sindicato dos Bancários da Bahia e as demais do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana.



Não funcionaram as agências de bancos nas avenidas Sete de Setembro e Tancredo Neves, e do Comércio. Apenas caixas eletrônicos estavam disponíveis para os clientes, que formaram longas filas para fazer operações bancárias.



Segundo o Sindicato dos Bancários, em Salvador foram fechadas 158 agências e 149 no interior. Destas, 244 são de bancos públicos: 140 do Banco do Brasil (BB), CEF, 92 e BNB, 12. Na rede privada foram 63 agências: Bradesco (32), Santander (12), Itaú (10), HSBC (4), Safra (2), Mercantil, Citibank (1) e Desenbahia (1).



De acordo com o presidente do sindicato, Augusto Vasconcelos, na quinta-feira, 2, às 10 horas, acontece manifestação em frente ao Banco Central, na Avenida Garibaldi, contra a proposta de autonomia da instituição. Às 18 horas, será realizada nova assembleia da categoria, no ginásio de esportes, nos Aflitos, para avaliar o movimento., explicou



Na agência do BB da Avenida Sete, muitos correntistas reclamaram que algumas máquinas não reconheciam as tarjetas dos cartões. O motorista e pequeno empresário Edivandro Pereira disse que estava sendo prejudicado porque iria negociar a renovação de um empréstimo na agência do HSBC.



O protético Adelson Sampaio também reclamou porque precisava conversar com o gerente de sua conta no BB. O consultor Marcos Antonio dos Santos também foi impedido de realizar uma operação no caixa do banco.,



Fenaban



A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) divulgou nota onde afirma ter confiança na manutenção das negociações para um desfecho da convenção coletiva 2014/2015.



A última proposta da Fenaban foi de um reajuste salarial de 7,35% (aumento real de 0,94%) e 8% sobre o piso, equivalem a um reajuste de 8%, chegando a R$ 2.403,60 para o caixa, por jornada de 6 horas - após 90 dias de emprego. Os trabalhadores reivindicam, 12,5% e piso de R$ 2.979,25, salário mínimo definido pelo Dieese.

