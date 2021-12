Greve entra no 22º dia e falta dinheiro nos caixas

A greve dos bancários, que entra no 22º dia, já começa a afetar o serviço de caixas eletrônicos, principalmente a disponibilidade de dinheiro para saques e a quantidade de envelopes para depósitos.

Em todas as sete agências visitadas por A TARDE, pelo menos um caixa eletrônico estava sem funcionar por falta de dinheiro. Os casos mais graves foram do Banco Santander, da Avenida Tancredo Neves, e do Bradesco, no Centro. No Santander, dos cinco caixas eletrônicos da agência, nenhum tinha dinheiro para retiradas. Já no Bradesco, apenas um dos sete caixas disponíveis permitia saques.

Pelo segundo dia consecutivo, a agente administrativa Tania Oliveira tentava sacar dinheiro no Santander, sem sucesso. "Sei que os bancários estão no direito deles, mas já passaram dos limites", afirma.

O administrador Alberto Pedroso conta que precisou catar um envelope do chão da agência Itaú, na Avenida Tancredo Neves, para conseguir realizar um depósito. "Estamos restritos aos caixas e limitados. Tudo isso atrapalha o seu dia-a-dia. Já fui a uma agência e não pude depositar por falta de envolopes", afirma Pedroso.

A greve também atrapalha quem precisa de ajuda para usar o autoatendimento. É o caso do aposentado José Pereira, que esperava por ajuda de algum funcionário no Banco do Brasil, na avenida Manoel Dias. "Já vim várias vezes aqui. Não tem ninguém para ajudar a sacar o dinheiro", conta o aposentado, que precisava sacar um benefício.

Transtorno - Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Euclides Fagundes, a categoria decidiu por manter o autoatendimento funcionando, mesmo com a greve. "A greve causa transtorno mesmo. E o autoatendimento é uma extensão da agência. Os caixas eletrônicos estão funcionando. Se faltou dinheiro em algum lugar, é uma exceção", afirma.

Segundo o presidente do sindicato, a categoria está mantendo em funcionamento o serviço essencial de compensação de cheques e depósitos, determinado por lei. Para repor o dinheiro dos caixas eletrônicos, as agências contratam tranportadoras, acionadas assim que o banco detecta a falta de cédulas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o processo de aviso é feito de forma automática.

Porém, para a inserção das cédulas nas máquinas, é preciso a presença de bancários. A reposição, durante a greve, fica sob a responsabilidade dos poucos funcionários que estão trabalhando.

"A questão da manutenção de caixas eletrônicos depende da mobilização de cada agência", afirma o diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários, Adelmo Andrade.

Negociação - Lideranças nacionais da categoria e representantes da Federação Nacional dos Bancos (FenaBan) têm uma nova rodada de negociação nesta quinta-feira, 10, a partir das 10h.

A categoria pede 11,93% de reajuste. Antes da greve, a Fenaban apresentou a proposta de 6,1%, não aceita pelos bancários. Após negociações, a federação fez nova proposta, de 7,1%, também recusada. Até a última quarta-feira, 9, 293 agências de Salvador estavam fechadas.

adblock ativo