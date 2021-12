Greve dos caminhoneiros impactou crédito para empresas, diz Banco do Brasil

Um mês após o fim da greve dos caminhoneiros, que gerou uma série de protestos pelas estradas brasileiras, além de falta de combustível e alimentos em algumas cidades do Brasil, o movimento, também impactou as concessões de crédito do Banco do Brasil (BB) junto a empresas, foi o que garantiu o presidente da instituição financeira Paulo Caffarelli.

De acordo com Caffarelli, o país vinha apresentando uma melhora em relação ao crédito corporativo, porém, com a greve, essa melhora foi estagnada. “A melhora foi estagnada com a greve, mas esperamos que volte à normalidade”, disse. O presidente ainda afirmou que a greve gerou impactos maiores que a recente onda de volatilidade no País, com o descolamento do câmbio e o aumento dos juros futuros.

Entretanto, mesmo com a estagnação, o presidente garantiu que o crédito cedido pelo BB para pessoas jurídicas ainda é maior que o volume apresentado no ano passado. Paulo ainda destacou que a tendência é que as operações de crédito voltem ao normal nos próximos meses. “No crédito a pessoa jurídica tivemos impacto, mas tenho a impressão que voltaremos para o patamar de crescimento anterior”, disse Caffarelli.

Já no que diz respeito ao crédito para pessoa física, o banco afirmou que a greve não gerou nenhum impacto nesse tipo de operação.

Fim da greve

Para garantir o fim da greve, o governo decidiu acatar as reivindicações dos caminhoneiros em relação à queda do preço do diesel nas bombas para o consumidor final. Contudo, mesmo trinta dias após o fim das manifestações, o valor prometido pelo planalto ainda não foi refletido nos postos.

Isso porque, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a redução de R$ 0,46 do preço do diesel em cada litro do combustível ainda não foi possível por conta de estoques antigos, fora isso, é preciso que os estados reduzam o preço de referência para a cobrança do ICMS.

Segundo o último levantamento realizado pela ANP, o preço praticado nas bombas após o fim da greve era de R$ 3,482, já nesta semana, a queda foi de 1,4%, com isso, segundo a agência reguladora, o valor médio do diesel nos postos atingiu o nível de R$ 3,434 por litro.

