Greve dos caminhoneiros deixa 50% dos postos da Bahia sem combustível

Mais de 50% dos 2,8 mil postos de combustíveis da Bahia estão sem gasolina e etanol nesta quinta-feira, 24, em decorrência da greve nacional dos caminhoneiros. O cenário é descrito pelo presidente do Sindicato dos Combustíveis, Walter Tannus.

De acordo com ele, a situação crítica no interior começa a afetar também a capital baiana. "Desde segunda (quando os protestos começaram) que os postos não têm os pedidos de combustíveis atendidos. Recebeu pouco ontem (quarta) e hoje (quinta) quase nada. Com isso, em Salvador, a situação se agravou bastante", explicou ele, afirmando que entre 25% e 30% dos estabelecimentos da cidade estão sem gasolina e etanol.

Isso acontece porque os caminhões carregados com combustível são impedidos de passar nos bloqueios das rodovias, que acontecem em todo país, inclusive na Bahia pelo quarto dia consecutivo.

A bancária Ismenia Lima disse que se preocupa que ocorra o desabastecimento total. "É um risco com essa greve", pontuou. Apesar de causar transtornos, o motociclista Genivaldo Brito avalia que o movimento dos caminhoneiros é positivo: "O protesto é importante, espero que seja para resolver essa situação, porque o combustível está aumentando muito".

O presidente do Sindicombustíveis também apoia o movimento dos caminhoneiros. "O pleito é muito justo. A sociedade não aguenta mais carregar tantos tributos por nada", avalia ele, acrescendo que "agora está discutindo a carga tributária do diesel e o governo vai abrir mão para resolver esse impasse. Mas não se surpreenda que parte desse percentual seja repassada para gasolina".

O presidente Michel Temer está reunido com os ministros Eduardo Guardia (Fazenda), Moreira Franco (Minas e Energia), Valter Casemiro (Transportes, Portos e Aviação), o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para discutir a oscilação no preço do diesel.

A Petrobras também anunciou uma queda de 10% no custo do combustível nas refinarias por 15 dias. Contudo, a informação não agradou os caminhoneiros, que consideram que a redução está abaixo da expectativa.

Alta nos preços

Antes de qualquer alteração na tributação da gasolina e etanol, os consumidores já sentem uma alta nas bombas de combustível. A gasolina é encontrada por R$ 4,99 nos postos BR e Shell da avenida Dorival Caymmi.

O preço varia conforme a região ou bandeira. No posto Menor Preço da avenida Edgar Santos, em Narandiba, a gasolina está R$ 4,51 e o etanol R$ 3,44. Os preços estão atraindo os consumidores, que formam fila para abastecer.

O publicitário Maurício Almeida também teve que esperar para abastecer sua motocicleta no posto Shell da avenida Tancredo Neves, onde o litro da gasolina é R$ 4,57 e o etanol R$ 3,57. A fila no local está atrapalhando o trânsito na avenida, uma das principais de Salvador.

Prejuízos

O setor de comércio de combustível não é o único afetado pela mobilização dos caminhoneiros. Alguns aeroportos brasileiros também foram atingidos e estão com baixo estoque de combustível para operar. A situação não ocorre no aeroporto de Salvador, que, apesar dos bloqueios, está recebendo combustível diariamente. Com isso, o equipamento conta com um estoque suficiente para operar durante cinco dias.

O cenário confortável também permitiu que o aeroporto da capital baiana recebesse dois aviões que saíram de Brasília e Recife com destino a Lisboa, em Portugal. As aeronaves fizeram uma parada em Salvador para abastecer. De acordo com a Vinci Airports, que administra o equipamento, a colaboração pode voltar a ocorrer.

