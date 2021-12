Greve dos bancos privados e BB termina; Caixa continua

Após 31 dias, os bancários de bancos privados e do Banco do Brasil decidiram aceitar a proposta feita pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e encerrar a greve nesta quinta-feira, 6. Os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, no entanto, recusaram a proposta e seguem em greve. Em Salvador, o sindicato está reunido para oficializar o fim da greve e divulgar o dia que voltará ao trabalho.

Os bancários conseguiram um reajuste nominal de 8% nos salários e abono de R$ 3,5 mil. Os bancos ainda ofereceram reajuste de 10% no vale refeição e no auxílio creche-babá e 15% para o vale alimentação. Em 2017 haveria a correção integral no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, com aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas.

Um balanço divulgado pelo sindicato afirma que 42 mil trabalhadores participaram das paralisações durante o período de greve na área de abrangência da entidade, atingindo 727 locais de trabalho, sendo 24 centros administrativos e 703 agências fechados na quarta-feira.

