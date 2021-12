Greve dos bancários segue sem acordo

Os bancários entraram no 2º dia de paralisação nesta quarta-feira, 19. A greve foi decretada após quase dois meses de negociações com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), quando a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial de 6% oferecida pela Federação.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Bancários, Augusto Vasconcelos, na Bahia o movimento está crescendo e já ampliou o número de agências fechadas de 380 para 505, sendo 156 somente em Salvador. Segundo ele, a previsão do Sindicato é que a adesão à paralisação aumente nos próximos dias.



" Neste segundo dia de greve, a adesão de bancários no Brasil gira em torno de 60%, na Bahia, o número já sobre para 70%, sabemos dos transtornos gerados, mas a população tem apoiado o movimento", explica.

Esclarecimentos - Apesar do atendimento nos bancos estar suspenso por tempo indeterminado, o sindicato dos bancários instalou comitês de esclarecimento na porta de alguns bancos que ficam localizados no Centro da Cidade.

De acordo com o Sindicato, dessa forma a população pode tirar dúvidas sobre as operações bancárias e não ser prejudicada pelo movimento. "Claro que sabemos que há transtornos para a população, mas o povo precisa ter consciência que a resposabilidade é das instituições", afirma o vice presidente.

Reivindicações - Além do reajuste salarial de 10,25% , equivalente a 5% de aumento real mais a inflação projetada de 5%, a categoria reivindica um maior piso salarial ( R$ 2.416,38 ), benefícios como vale alimentação, refeição e auxílio creche, além do fim das metas, e a ampliação das contratações na área.

Desde a oficialização da greve, nenhuma rodada de negociação foi marcada com a Fenaban, e segundo o sindicato, ainda não há previsão de reunião. " A Fenaban ainda não marcou nenhuma negociação para chegarmos a um acordo, mas, a categoria está unida".

Ainda de acordo com o sindicalista, na próxima quinta-feira, 20, os bancários vão realizar uma reunião para discutir os rumos da paralisação, que segundo a categoria, não tem data para terminar.

Segundo a Fenaban, a greve da categoria dos bancários é totalmente injustificada. De acordo com a Federação, os bancários decretaram a greve quando as negociações ainda estavam em andamento. Contradizendo o que afirmam os bancários, o diretor de Relações do Trabalho da Fenaban, Magnus Apostólico, ressaltou a importância para que seja marcada uma nova reunião, na qual representantes dos bancos e dos bancários possam construir uma nova proposta. Porém, uma data para a realização da reunião ainda não foi definida.

