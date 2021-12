Greve dos bancários completa 15 dias sem previsão de retorno

A greve dos bancários ainda não tem previsão de término, 15 dias após o início do movimento, completados nesta quarta-feira, 21. A categoria reivindica reajuste salarial de 14,62%, segurança, contratação e fim do assédio moral. Os bancos oferecem reajuste de 7%, índice que, segundo os trabalhadores, impõe perda de 2,39%, já que a inflação do período ficou em 9,62%.

A última reunião entre as partes, convocada pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), aconteceu na quinta-feira, 15, e não conseguiu resolver o impasse. Segundo o Sindicato dos Bancários, só na Bahia 952 agências aderiram à greve, sendo 274 delas em Salvador.

A categoria pretende fazer manifestações durante a Paralisação Nacional em Defesa dos Direitos Sociais e Trabalhistas, que acontece nesta quinta-feira, 22, com a participação da ex-presidente Dilma Rousseff.

