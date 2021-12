Greve de bancários cresce no segundo dia, diz sindicato

A greve nacional dos bancários ganhou força no segundo dia de paralisação, de acordo com balanço divulgado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT). Nesta quarta-feira, 1, segundo os sindicalistas, foram fechados 7.673 locais de trabalho, entre agências e centros administrativos. Ontem, o número era de 6.572 unidades, ou seja, houve um crescimento de 16,75%. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), por meio da assessoria de imprensa, informou hoje não ter novas informações a acrescentar sobre a greve.

Os bancários aprovaram na noite de segunda-feira o início da greve por tempo indeterminado a partir de ontem. Entre as reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 12,5%, com a recomposição da inflação medida pelo INPC e aumento real de 5,8%, elevando o piso salarial a R$ 2.979,25. Também estão na pauta pontos como 14º salário, participação nos lucros e vales-alimentação e refeição. Na última rodada de negociações, a Fenaban propôs um reajuste de 7,35% e aumento de 8% para o piso da categoria.

No ano passado os bancários promoveram uma greve nacional que durou 23 dias. A categoria somente retomou as atividades após um acordo por um reajuste de 8%, o que representou um ganho real de 1,82%.

