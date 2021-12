Gráfica americana responsável pelo Enem pede falência no Brasil

A companhia americana RR Donnelley Editora e Gráfica, que imprimia as provas do Enem, anunciou nesta segunda-feira, 1º, que requereu falência em relação a suas operações no Brasil. A falência local foi pedida apesar de a companhia estar entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, segundo o ranking da revista "Fortune".

A empresa vem operando no vermelho nos últimos anos, segundo a "Fortune", apesar de ainda faturar cerca de US$ 7 bilhões (aproximadamente R$ 27 bilhões) ao ano. A companhia teve prejuízo de US$ 34,4 milhões em 2018.

A companhia foi fundada em Chicago, em 1864. Em seu país de origem foi responsável pela impressão de títulos como "Life" e "Time". Expandiu-se para a América Latina a partir dos anos 1990, tendo chegado ao Brasil nessa época.

“Entre os fatores que levaram o grupo a tomar esta medida estão as atuais condições de mercado na indústria gráfica e editorial tradicional, que estão difíceis em toda parte, mas especialmente no Brasil. Recentemente, a RR Donnelley perdeu um de seus principais clientes e registrou uma drástica redução no volume de trabalho contratado”, disse a empresa, em comunicado.

O grupo diz ter operado no Brasil por mais de 25 anos. Informou que o requerimento de autofalência da RRD será processado e decidido pelo foro da comarca de Osasco (SP).

"Para minimizar o impacto da falência, a empresa entrará em contato com o sindicato e avaliará a possibilidade de rescindir todos os contratos de trabalho já nos próximos dias. Isso permitirá o pronto levantamento dos valores depositados nas contas vinculadas do FGTS e habilitará os funcionários a solicitarem o seguro-desemprego”, disse, sem informar o número de funcionários.

O Estado questionou a empresa sobre as provas do Enem e a indenização aos empregados e aguarda resposta.

